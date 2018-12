Het startsein voor de bouw van ruim 340 huurwoningen in Leidsche Rijn is vandaag gegeven. Het gaat om drie nieuwbouwprojecten van woningcorporatie Mitros.



De huurwoningen moeten in 2020 klaar zijn. De projecten vinden plaats in Terwijde, Leidsche Rijn Centrum en Leeuwesteyn. Mitros verhuurt alle woningen via qlinker, de nieuwe digitale woningcorporatie.

De duurzame woningen met een sociale huurprijs zijn geschikt voor zowel gezinnen als eenpersoonshuishoudens.

In Terwijde komen 121 energiezuinige driekamerappartementen aan de Jazzsingel. Het gaat om gasloze, all-electric driekamerappartementen. De verwachting is dat het project in het najaar van 2020 is afgerond.

Appartementen en woningen in verschillende maten

In Leidsche Rijn Centrum komen 101 twee-, drie- en vierkamerappartementen. Alle woningen zijn gasloos en worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet. Ook dit project moet in het najaar van 2020 zijn afgerond.

In Leeuwesteyn, een nieuwe woonwijk aan de westkant van het Amsterdam Rijnkanaal, worden in totaal 139 betaalbare sociale huurwoningen gerealiseerd: 85 eengezinswoningen, 52 appartementen en 2 poortwoningen.