Het winkel- en kantoorcomplex De Planeet in het centrum van Utrecht wordt de komende jaren ingrijpend gerenoveerd en verduurzaamd. De eigenaar gaat daarbij de gevel in haar oude glorie herstellen.

De renovatie begint medio 2019. De oplevering staat twee jaar later gepland.

Syntrus Achmea, de eigenaar van het gebouw, had eerder het plan om De Planeet om te vormen tot een warenhuis. Dat voornemen is echter van tafel.

"De omstandigheden in de retailmarkt zijn anders dan een paar jaar geleden. Wij denken dat er in Utrecht onvoldoende vraag is voor een extra warenhuis. We zien wel ruimte voor winkel- en kantooroppervlakten van 1500m2, omdat die zeldzaam zijn in het centrum van de stad", zegt ontwikkelingsmanager Walter van Leeuwe van Syntrus Achmea.

In het nieuwe plan voor De Planeet houden de begane grond en eerste verdieping een winkelfunctie. De winkels kunnen op die manier desgewenst dubbel zo hoog worden. Op de tweede tot en met de zesde verdieping komt ruimte voor in totaal 7000 vierkante meter kantoor- en vergaderruimtes, die flexibel zullen worden verhuurd.

Syntrus Achmea onderzoekt nog of de dubbele kelder van het gebouw kan worden gebruikt als fietsenstalling.

Planeet oorspronkelijk gebouwd als warenhuis

De Planeet is in de jaren 30 gebouwd als warenhuis Galeries Modernes en is gelegen in het centrum van Utrecht op de hoek van de Lange Viestraat en de Oudegracht.

Het gebouw werd een aantal jaren na de opening getroffen door een grote brand, waarna het opnieuw opgebouwd is. Tegenwoordig is De Planeet vooral bekend van de blauwe gevel.