Het bedrijf dat alle Nederlandse euro's slaat, de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM), gaat verhuizen. De organisatie verruilt zijn huidige pand in het centrum van Utrecht voor een nieuwbouwloods in Houten.

Dat heeft bestuursvoorzitter Vincent Van Hecke bevestigd na een bericht van RTV Utrecht.

De Munt heeft vorige week een bouwvergunning aangevraagd. Het bedrijf hoopt eind volgend jaar te kunnen verplaatsen. Over de kosten doet de Munt geen mededelingen. Het is niet bekend wat er gebeurt met de huidige vestiging, het Munthuis.

Nieuwe locatie goedkoper dan huidige locatie

De nieuwe locatie is goedkoper dan de huidige vestiging, aldus Van Hecke. Het Munthuis staat in het centrum van Utrecht, in het hart van de milieuzone. Dat is niet geschikt voor vrachtwagens die goud en zilver aanvoeren en munten ophalen. Bovendien is het lastig om er veel munten te bewaren.