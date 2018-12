De gemeente Utrecht treft maatregelen om het kruispunt Weg der Verenigde Naties-Overste Den Oudenlaan veiliger te maken.

In oktober vond daar een fataal ongeluk plaats tussen een camper en tram. Hierbij overleed de bestuurder van de camper en raakten de twee andere inzittenden gewond. De gemeente en provincie Utrecht gingen een week later in gesprek over de onveilige situatie.

De gemeente wil de doorgang over de trambaan kleiner maken, waardoor het minder makkelijk wordt voor het autoverkeer om vanaf de Weg der Verenigde Naties linksaf te slaan richting de Overste Den Oudenlaan.

Hiervoor wordt een van de twee beschikbare rijstroken op de Overste Den Oudenlaan, voor linksaf richting het 24 Oktoberplein, afgezet. Dit gebeurt in de nacht van 12 op 13 december.

Knipperlichten op verkeersborden voor extra aandacht

Om meer de aandacht te trekken van verkeersdeelnemers, komen daarnaast knipperlichten op de verkeersborden die wijzen op het verbod op afslaan en keren. Ook komt er een extra bewegwijzeringsbord naar de Jaarbeurs, zodat de route richting de Jaarbeurs vanaf het Westplein beter zichtbaar is.

Eerder dit jaar werden al extra verkeersborden geplaatst om automobilisten te wijzen op het keerverbod en de aanwezigheid van de tram.

In de toekomst is de extra rijbaan voor linksaf op de Overste Den Oudenlaan weer nodig, vanwege de bouwontwikkelingen in het Beurskwartier en de Merwedekanaalzone. Gemeente en provincie onderzoeken daarom welke permanente maatregelen het kruispunt veilig kunnen houden.