Sinds kort staan er speciale prullenbakken voor plastic afval op Utrecht Centraal. Van het ingezamelde plastic bouwt stichting Plastic Whale sloepen om de grachten plasticvrij mee te maken. Dit gebeurt al in Amsterdam en Rotterdam, maar het wordt waarschijnlijk ook in Utrecht mogelijk. De prullenbakken staan er tot Kerstmis.

Plastic Whale gebruikt de sloepen voor bewustwording en educatie rondom het zwerfafval in het water, de 'plastic soep'. Van het plastic afval dat de stichting inzamelt, maken ze sloepen. Daarmee gaan ze de grachten op om het water plasticvrij te maken.

In Amsterdam en Rotterdam worden er al sloepen van gerecycled plastic gebruikt om plastic uit het water te vissen. "De nieuwe boot wordt in Utrecht gedoopt, maar daarna als tiende boot toegevoegd aan de vloot in Amsterdam", vertelt Pauline De Boer van Plastic Whale. "Het idee is om ook een franchise in Utrecht te gaan starten. Het idee is nog heel pril, maar de intentie is er wel."

"Afval scheiden is iets waar we op de stations mee worstelen, maar we ondersteunen het beter scheiden en verwerken ervan", laat woordvoerder van de NS Hessel Koster weten.