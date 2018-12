Het Utrechtse festival Tweetakt zegt dat de locatie op de Neude niet meer zal kunnen worden gebruikt als er meer bomen worden geplant. Vanaf volgend jaar gaat de gemeente extra bomen aanplanten op het plein, maar dat zou volgens de organisatie vervelende gevolgen hebben.

De gemeenteraad besloot eerder deze maand unaniem om meer bomen te planten op het plein na een voorstel van de Partij voor de Dieren. De motie heeft echter vervelende gevolgen volgens de festivalorganisatie van Tweetakt.

"Als de huidige plannen van de gemeente om zestien nieuwe bomen op de Neude te planten doorgaan, past ons festivalcentrum er namelijk niet meer op een verantwoorde en veilige manier bij", schrijft Tweetakt.

"En dat zou waarschijnlijk het einde van Festival Tweetakt betekenen, want wat moeten we zonder een mooie centrale plek tussen de Stadsschouwburg, Theater Kikker, het Akademietheater en de andere culturele instellingen in de binnenstad?"

Organisatie stuurt dringende brief aan gemeente

De organisatie van het festival heeft, ook namens SPRING en het Nederlands Film Festival, deze week de gemeenteraad per brief dringend verzocht om de Neude vooral te behouden "als ons enige echte stadsplein en locatie voor festivals en andere evenementen".

"De huidige plannen voor de boombeplanting maken de Neude naar onze mening vrijwel onbruikbaar als evenementenlocatie", is te lezen in de open brief.