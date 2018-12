Utrecht Vaartsche Rijn is de meest populairste van zeven nieuwe stations op het Randstadspoor. Dagelijks reizen gemiddeld 6252 mensen per dag via het station.

De NS meldt dat alle Randstadspoor-stations, nieuwe stations in de regio Utrecht, het afgelopen jaar groei laten zien. De zeven nieuwe stations verwerken dagelijks ruim 23.000 reizigers. Utrecht Vaartsche Rijn was in 2017, het eerste jaar van haar bestaan, met elke dag 6.252 reizigers al meteen de grootste van de nieuwe stations.

Houten Castellum (4.581) en Utrecht Terwijde (3.744) zijn ook populair, net als Amersfoort Vathorst (3.218). Utrecht Leidsche Rijn verwerkte in 2017 2.138 reizigers en zal naar verwachting nog verder groeien.

Het project Randstadspoor is 20 jaar geleden door ProRail gestart in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.