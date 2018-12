Het topstuk Medusa van de Italiaanse schilder Caravaggio komt in bruikleen naar het Centraal Museum Utrecht. Het is voor het eerst dat het schilderij in Nederland te zien is.

Vanaf 15 januari is het werk te zien in de tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa.

Medusa is een schilderij van 60 bij 55 centimeter dat is bevestigd op een houten schild. Hierop is rond 1569 het afgehakte hoofd van Medusa afgebeeld. Er zijn twee versies van dit schilderij. De andere Medusa bevindt zich in de collectie van de Gallerie degli Uffizi in Florence.

Medusa is een van de zogeheten Gorgonen, drie verschrikkelijke zusters uit de Griekse mythologie. Hun uiterlijk was volgens de mythe zo afzichtelijk, dat iedereen die hen aanschouwde versteende.

45 bruiklenen nooit eerder in Nederland te zien geweest

De tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa toont de schilderijen van de Utrechtse caravaggisten te midden van de andere Europese navolgers van Caravaggio. 45 van de ruim 60 bruiklenen zijn nooit eerder in Nederland te zien geweest.

Ze zijn afkomstig uit museale collecties en privécollecties in Europa en de VS, waaronder de Vaticaanse Musea, het Louvre in Parijs, de Gallerie degli Uffizi in Florence, The National Gallery of Art in Londen, The National Gallery of Art in Washington en kerken in Rome.

De tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa duurt tot en met 24 maart 2019.