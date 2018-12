Op bedrijventerrein Nieuw Overvecht is dinsdag bij zeventien bedrijven een inval geweest na het vermoeden van criminele activiteiten op het terrein.

Er is overgaan tot een inval na verschillende meldingen over mogelijke criminele activiteiten bij de bedrijven, meldt de politie Utrecht. De inval is gedaan door gemeente Utrecht, belastingdienst, douane en de politie.

Of er iets is gevonden, is nog niet bekend. Als er strafbare feiten zijn geconstateerd, wordt er gestart met een vervolgonderzoek.

"Door de samenwerking ontstaat een vollediger beeld van wat zich in een onderneming afspeelt en kan de overheid slagvaardiger optreden. De overheid wil met deze actie de leefbaarheid en de veiligheid op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht verbeteren en ondermijning tegengaan", aldus de politie.

Vorig jaar deed de FIOD en de politie nog een inval bij een illegale sigarettenfabriek op het terrein. Er werden toen acht buitenlandse arbeiders gearresteerd, die illegaal in Nederland aan het werk waren.

Eerder dit jaar werd een autogaragebedrijf op hetzelfde terrein nog beschoten.