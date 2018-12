Burgemeester Jan van Zanen heeft een woning aan de Gasperilaan in Kanaleneiland laten sluiten omdat het pand onderdeel zou zijn van een drugsnetwerk.

In april 2018 heeft de politie invallen gedaan op vier locaties in Utrecht in het kader van een grootschalig politieonderzoek naar een drugsnetwerk genaamd 'MAX'. Een van de locaties betreft de woning aan de Gasperilaan.

De hoofdverdachte van het politieonderzoek woonde in het huis van zijn ouders.

In de woning zijn, naast een relatief kleine handelshoeveelheid drugs, meerdere telefoons aangetroffen uit het betreffende drugsnetwerk en ruim 7.000 euro aan contanten verspreid over de woning. Omdat uit politieonderzoek blijkt dat de woning onderdeel uitmaakt van een drugsnetwerk heeft de burgemeester besloten de woning aan de Gasperilaan te sluiten.

Ouders stapten naar de rechter

De gemeente meent dat er een duidelijk verband is tussen de woning aan de Gasperilaan en de drie panden waar grote hoeveelheden soft- en harddrugs zijn aangetroffen. In een garagebox aan de nabijgelegen Bevinlaan lagen 276 ponypacks met cocaïne, bijna 1000 gram hennep en ruim 8000 gram versnijdingsmiddel.

De ouders van de hoofdverdachte zijn naar de rechter gestapt om te voorkomen dat ze hun woning uitgezet zouden worden. De rechter gaf echter aan dat burgemeester Van Zanen terecht tot sluiting van de woning is overgegaan.

Naast het feit dat de woning dienstdeed als opslag voor cocaïne is ook in voldoende mate vast komen te staan dat de woning een locatie is waar vandaan afspraken werden gemaakt voor het leveren van drugs aan klanten.

De rechter oordeelt dat het de verantwoordelijkheid is van huurders om te weten wat er in hun woning afspeelt en dat zij dit redelijkerwijs konden weten.

