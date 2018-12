De Amerikaanse raprockband Prophets Of Rage komt naar TivoliVredenburg. Het concert is te zien op maandag 19 augustus 2019.

De groep is samengesteld uit leden van enkele grote bands. Prophets Of Rage bestaat uit Chuck D en DJ Lord van Public Enemy, B-Real van Cypress Hill en gitarist Tom Morello, bassist Tim Commerford en drummer Brad Wilk van Rage Against The Machine.

De band is vernoemd naar een nummer van Public Enemy dat op het album It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back uit 1988 staat.

De artiesten zullen eigen nummers spelen en werk van het debuutalbum uit 2017.