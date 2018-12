Bij een bedrijfspand aan het Strijkviertel in De Meern heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed. De omvang van de schade is nog onbekend.

Stedin moest worden opgeroepen om een gasleiding op te graven en af te sluiten. Hierdoor werd het blussen van het vuur makkelijker. Uiteindelijk kon de brandweer na ongeveer twee uur het sein brandmeester geven.

Het vuur werd iets voor 3.00 uur ontdekt en ontstond waarschijnlijk in de meterkast van het pand. Tijdens de brand was er niemand in het pand aanwezig. Er zijn dan ook geen gewonden gevallen.

De politie doet momenteel onderzoek naar de oorzaak.