Op het verkeersplein bij 't Goylaan zijn vandaag twee camera’s geplaatst die de verkeerssituatie gaan monitoren. Verschillende bewoners uiten al geruime tijd hun zorgen over de verkeersveiligheid en de gemeente gaat nu kijken of de situatie inderdaad onveilig is.

Er is al langer discussie over de kruising van 't Goylaan, Constant Erzeijstraat en Hooft Graaflandstraat. Er zijn namelijk binnen en buiten de gemeentelijke organisatie verschillende opvattingen over wie er voorrang heeft op de kruising. De gemeente gaf aan dat de onduidelijkheid vooral van juridische aard is en niet voor onveilige situaties zorgt, maar veel buurtbewoners denken hier anders over.

De gemeente heeft daarom besloten dat er een verkeersmonitoring met camera's uitgevoerd gaat worden. De twee camera’s blijven twee weken staan. De beelden moeten duidelijk maken hoe het verkeer zich gedraagt, hoe vaak er ongelukken ontstaan en op welk deel van de weg die ongelukken gebeuren.

De onderzoeksresultaten en aanbevelingen worden in januari 2019 bekeken. Daarna neemt het gemeentebestuur een beslissing over welke maatregelen er uitgevoerd moeten worden.