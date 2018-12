Wethouder Maarten van Ooijen heeft donderdagmiddag laten weten dat er verschillende oplossingen zijn om buurtkamer De Klop in Overvecht alsnog te kunnen financieren. De gemeente gaat hiernaar op zoek.

Dat zei hij in reactie op de vragen die Sander van Waveren (CDA), ook namens PvdA en SP, stelde over de mogelijke sluiting van de buurtkamer.

De gemeente liet de BuurtWerkKamers in Utrecht weten enthousiast te zijn over hun werk, maar ook dat het budget niet groot genoeg is om alle locaties in 2019 open te houden. Met de petitie wordt gehoopt dat wethouder Maarten van Ooijen het voorgenomen besluit heroverweegt en dat er alsnog financiering vanuit de gemeente komt. Er is minimaal 40.000 euro nodig.

In Utrecht zijn 4 BuurtWerkKamers: Hart voor Leidsche Rijn, TOP in Ondiep, De Verbinding in Zuilen en met De Klop in Overvecht. De Klop opende in april 2016 als eerste, De Verbinding als laatste in mei 2018.

Het zijn buurtruimtes waar de activiteiten en diensten worden gedraaid door een grote groep vrijwilligers. De activiteiten variëren van samen eten, tot computer- en yogales, maar ook advies over onder meer solliciteren en opvoeding.

Budget niet groot genoeg voor aanvraag

De afgelopen drie jaar heeft De Klop onder andere subsidie ontvangen uit het initiatievenfonds. Vanaf dit voorjaar werken ze, net zoals de andere drie buurtkamers, samen met de BuurtWerkKamer Coöperatie. Samen deden zij een subsidieaanvraag bij de 'sociale prestatie – dagondersteuning' (SPDO), maar daar blijkt nu het budget niet groot genoeg voor te zijn.

CDA en PvdA Utrecht stellen hierover donderdag mondelinge vragen. De partijen laten weten niet te snappen waarom het college geen oplossing vindt om de buurtkamer open te houden.