De Uithof zal voortaan Utrecht Science Park heten. Dat is donderdag besloten in de Utrechtse gemeenteraad. De naam zou beter passen bij de (internationale) uitstraling van het gebied.

Op allerlei uitingen wordt de naam Utrecht Science Park al gebruikt, maar ook alle bewegwijzering wordt hierop nu aangepast. "De (internationale) uitstraling van het gebied vraagt om een passende naam die bijdraagt aan de lobby- en acquisitiekracht en de concurrentiepositie van het gebied voor de stad en de regio", zei de gemeente eerder.

De Uithof is formeel een buurt in Utrecht. In deze buurt zitten ook universiteitsgebouwen, gebouwen van de Hogeschool Utrecht en verschillende onderzoeksinstituten. Veel van deze instellingen hebben zich in 2012 verenigd onder de noemer stichting Utrecht Science Park en noemen het gebied ook zo.

De naamswijziging zal zo'n 400.000 euro gaan kosten, waarvan ruim 75.000 euro voor rekening van de gemeente komt. De initiatiefnemers van de naamswijziging dragen een groot deel van de kosten.

Breed gedragen

GroenLinks besloot voor de naamswijziging te stemmen, waardoor het plan breed werd gedragen. Voorwaarde was wel dat de historische naam 'De Uithof' in het gebied wordt behouden door het vernoemen van een straat, plein of gebouw.

Tot de jaren zestig heette het gebied de Johannapolder. Sinds de vestiging van de universiteit in het gebied is de naam De Uithof eraan verbonden. Dat is nu ruim 55 jaar. De naam komt van de boerderij De Uithof, gelegen aan de huidige Toulouselaan. Deze boerderij bestaat nog steeds en is in gebruik als kinderdagverblijf.