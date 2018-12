Dit jaar vonden er al meer dan zeventig autobranden plaats in Utrecht. Dat terwijl december, de maand met traditioneel de meeste autobranden volgens de politie, er nog aankomt.

"We zien steeds vaker dat het stichten van autobranden al vroeg in het jaar begint", zo vertelt politiewoordvoerder Hilde Bakker. Vooral in wijken als Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven vinden regelmatig autobranden plaats.

De afgelopen week waren er meer dan tien autobranden in de Domstad. Volgens de politie hebben deze branden niet direct verband met elkaar.

Dinsdagmiddag- en avond vonden er twee autobranden plaats op de Patmosdreef in Overvecht en de Schiestraat in Rivierenwijk.

Op het parkeerterrein van woonzorgcentrum Nieuw Plettenburg aan de Oud-Wulvenlaan stond op zondagavond 25 november een auto in brand.

Op de Houdringelaan in Hoograven vond op vrijdag 23 november rond 20.30 een autobrand plaats.

De brandweer rukte in de nacht van 22 op 23 november uit om meerdere autobranden te blussen aan de Livingstonelaan, de Cartesiusweg en de Stroyenborchdreef.

Politie gaat niet uit van pyromaan

De politie Midden-Nederland gaat niet uit van een actieve pyromaan. "Het zijn veelal jeugdgroepen of mensen die hun auto vanwege verzekeringsfraude in brand steken", zo laat Bakker weten.

Woensdagavond werd een zeventienjarige verdachte aangehouden op de Peltlaan in Kanaleneiland vanwege een voertuigbrand.

Autobranden ook maatschappelijk probleem

Politie en gemeente voeren actief beleid om nieuwe autobranden tegen te gaan.

Naast extra cameratoezicht in de wijken wordt er via Defensie ook een Raven-onbemand verkenningssysteem ingezet. Eerder dit jaar loofde de burgemeester Jan van Zanen tevergeefs een beloning van 20.000 euro uit voor een gouden tip over een serie autobranden.

Hoewel de gemeente volgens Bakker veel doet aan preventie, zijn autobranden volgens haar uiteindelijk ook een maatschappelijk probleem. De gemeente en de politie geven daarom onder meer veel voorlichting in Utrechtse wijken.