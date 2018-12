Horecagelegenheid Venue aan de Varkenmarkt gaat sluiten. De eigenaar van de zaak is uitgekocht door de pandeigenaar die er woningen wil bouwen.

Wilfred Jager opende vier jaar geleden de deuren van Venue. Hij vertelt een dubbel gevoel aan de periode over te houden: "We hebben nu te maken met de vierde pandeigenaar in vier jaar tijd. De nieuwe eigenaar wil appartementen in het oude pand gaan maken en dan past er geen horeca onder."

Jager had de mogelijkheid om schuldenvrij uit de periode te komen. "Ik kies voor mezelf en mijn gezin. De eerste twee jaar Venue gingen niet goed en ik zou de komende jaren hard moeten werken om uit de schulden te komen. We zijn tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat het beter is om te stoppen. Nu kan ik misschien weer wat anders beginnen."

"Ik had het niet willen missen", vervolgt Jager. "Het was altijd mijn droom om een eigen grote mooie zaak te hebben. Het is misschien niet het succesverhaal geworden, maar het ging ook zeker niet slecht." De horecaondernemer gaat zich weer richten op Café Stadsgenoot aan de Breedstraat, waar hij ook eigenaar van is.

Nieuwe bestemming pand vooralsnog onbekend

Wat er precies in het pand zal komen is nog niet bekend. Het laatste feest bij Venue is op 1 december vanaf 20.00 uur. "De tank moet leeg. Mensen kunnen dus voor 2 euro een laatste biertje komen doen. In de dagen erna kunnen mensen ook de inboedel komen ophalen of overkopen. Alles moet eruit."