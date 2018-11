In de Catharijnesingel voor TivoliVredenburg komt een plastic walvis gemaakt van vijf ton zwerfval uit de oceaan bij Hawaï.

Op initiatief van de Universiteit Utrecht komt het kunstwerk voor zes maanden naar Utrecht.

Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht en programmaleider van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, zag het kunstwerk Skyscraper voor het eerst in Brugge. Ze besloot hierop om het kunstwerk naar Utrecht te halen.

Skyscraper is een kunstwerk ontworpen door het Amerikaanse bureau StudioKCA, waarmee de makers aandacht willen vragen voor de problemen van de plastic soep in de oceaan.

"Het past mooi binnen ons onderzoek naar een duurzaam beheer van rivieren en de zee", zegt Van Rijswick. De Universiteit Utrecht doet veel onderzoek naar de oorzaken en schadelijke gevolgen van de plastic soep.

Het kunstwerk lag tot voor kort in Brugge. Utrecht wordt de tweede bestemming van de Skyscraper. In de zomer reist het geheel door naar Parijs en van daaruit naar vele andere steden in de wereld.