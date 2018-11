ROC Midden Nederland krijgt in januari 2019 een extra startmoment voor de opleiding Verpleegkunde in Utrecht. Via die opleiding kunnen verpleegkundigen direct aan de slag.

Het tweede startmoment is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen en innovaties van het Gezondheidszorg College van de onderwijsinstelling om het grote tekort van verpleegkundigen op de arbeidsmarkt op te lossen.

Zij-instromers in de BBL, de opleidingsvariant waarbij studenten vier dagen in de week werken en een dag per week naar school komen, kunnen vrijwel direct aan het werk in verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, in de thuiszorg en in ziekenhuizen.