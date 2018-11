De verkoop van de monumentale Cereol Silo in Oog in Al ligt voorlopig stil. Dat laat het bedrijf dat eigenaar is van het pand weten.

Al enige tijd wordt er gezocht naar een nieuwe bestemming voor de silo. Op de begane grond zit een vestiging van Bibliotheek Utrecht, maar voor de ruimtes erboven zijn vooralsnog geen plannen gemaakt.

Er waren in eerste instantie negen partijen geïnteresseerd in het pand, maar de verschillende plannen bleken financieel niet haalbaar.

Michiel Rohlof, woordvoerder van BOEi, laat weten dat het nog steeds in de verkoop staat. "Maar we zijn nu niet actief op zoek naar kopers. Met dit soort panden is het ook een kwestie van geduld."

De silo is onderdeel van een oude fabriek waar in het begin van de twintigste eeuw lijnzaadolie en veevoer werd gemaakt. Tegenwoordig staat het bekend als de Cereol.