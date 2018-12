De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twaalf mensen gearresteerd in het uitgaansgebied.

Eén van de arrestanten was een zeventienjarig meisje dat te veel had gedronken. Agenten wilden het meisje laten ontnuchteren op het politiebureau, maar daar bleek haar toestand erger dan in eerste instantie werd gedacht. Ze is op het bureau opgehaald door een ambulance. Haar toestand is vooralsnog onbekend.

Anderen zijn aangehouden voor onder andere mishandeling en openbaar dronkenschap. Het UIT-team van de politie, het team van agenten dat elke uitgaansavond aanwezig is in de binnenstad, werd bij de arrestaties ondersteund door de bereden politie en door agenten uit andere wijken.

Naast de arrestaties is de politie nog op zoek naar ten minste één persoon die een lantaarnpaal op het Janskerkhof heeft vernield. Er wordt geprobeerd om de identiteit van de vandaal via cameratoezicht alsnog te achterhalen.