Binnenland Halsema luidt noodklok over ondermijnende drugscriminaliteit in G4 Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft namens de burgemeesters van de vier grote steden (G4) in een brief aan minister Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) grote zorgen geuit over de ondermijning van de overheid door drugscriminelen. De G4 bestaat naast Amsterdam uit Rotterdam, Den Haag en Utrecht.