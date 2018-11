De vergaderlunches van de gemeente Utrecht worden vanaf januari 2019 vegetarisch. Dat maakt wethouder Voortman bekend in een memo.

In juni van dit jaar heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld over het aanbod in de restaurants van de gemeente. Daarop heeft het gemeentebestuur mogelijkheden voor uitbreiding van het vegetarisch aanbod onderzocht.

Nu heeft Linda Voortman, wethouder Personeel & Organisatie, laten weten dat het college 'een gezond, vegetarisch en divers aanbod' in de restaurants stimuleert.

De Universiteit Utrecht heeft al een 'vega, tenzij'-beleid. Dat wil zeggen dat alle vergaderlunches vegetarisch zijn, tenzij er specifiek wordt aangegeven dat mensen vlees of vis willen. Voortman is van plan dat beleid over te nemen.