De gemeente Utrecht, Rijksoverheid en de Provincie Utrecht stellen 45 miljoen euro beschikbaar om de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park en de grote woningbouwlocaties in de stad beter te maken. Het is de eerste stap in een groter traject voor verbetering van de bereikbaarheid.

Dat meldt de gemeente Utrecht vrijdag. De overheden willen op korte termijn maatregelen instellen om reizen van en naar Utrecht Science Park makkelijker en sneller te maken. Onder meer wordt gedacht over snelle busverbindingen vanaf Overvecht en Lunetten, rechtstreeks naar het Utrecht Science Park.

De investering hoort bij een groter pakket van 200 miljoen euro aan maatregelen, waar de komende jaren financiering voor wordt gezocht. De overheden willen de druk op Utrecht als nationaal knooppunt in infrastructuur ontlasten.

Een tweede pakket aan investeringen wordt overlegd in 2019.

Houtense Wethouder Geerdes zegt namens de Utrechtse regiogemeenten: "De metropoolregio Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Tot 2040 is er behoefte aan meer dan 104.000 woningen in de regio. Het aantal banen in de provincie groeit naar schatting met 100.000 tot 2040."

Door groei is grote druk op bereikbaarheid Utrecht

Door deze groei is volgens de wethouder een grotere druk op de bereikbaarheid van Utrecht. De investeringen zijn nodig om deze druk te verminderen en de regio aantrekkelijk te houden.

De gemaakte afspraken zijn onderdeel van het "Bestuurlijk Overleg MIRT". MIRT staat voor "Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport". Hierbij is onder meer ook afgesproken om de OV-verbinding tussen Leiden en Utrecht Centraal te verbeteren.

De Tweede Kamer debatteert op 29 november over de uitkomsten van het overleg.