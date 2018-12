Burgemeester Jan van Zanen erkent dat het aantal klachten over de situatie rondom het tankstation bij het 24 Oktoberplein is toegenomen en gaat maatregelen nemen. Dat liet de burgemeester donderdagmiddag weten na vragen van de PvdA.

"Er zijn inmiddels paaltjes geplaatst, er worden verkeersborden neergezet en handhavingsacties georganiseerd op korte termijn. Politie en toezichthouders spreken overlastgevers regelmatig aan op lawaai, vervuiling en het naroepen van bewoners. In overleg met de politie en het Openbaar Ministerie wordt het plaatsen van een flitspaal onderzocht", aldus de burgemeester.

De Vereniging van Eigenaren Rachmaninoffplantsoen stuurde op 17 november een brandbrief naar de gemeente over de overlast rondom het tankstation bij het 24 Oktoberplein. Het tankstation is 24 uur per dag open en de parkeerplaats vlakbij wordt vaak als ontmoetingsplek gebruikt. De bewoners noemen onder meer lawaai, vervuiling en dealen als overlast.

De burgemeester legt uit dat de gemeente niet bevoegd is om de openingstijden van het tankstation te bepalen. "Een winkel in een tankstation heeft vrijstelling van de winkeltijdenwet en mag open zijn als het tankstation open is, zolang de totale omzet voornamelijk uit brandstof bestaat."

Ook heeft de gemeente een brief ontvangen met 123 handtekeningen om de openingstijden van het tankstation te wijzigen. Volgende week vindt een gesprek tussen de gemeentelijke gebiedsmanager en de pomphouder plaats.