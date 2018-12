De brandweer is donderdagavond en -nacht uitgerukt om meerdere autobranden te blussen aan de Livingstonelaan, de Cartesiusweg en de Stroyenborchdreef.

De afgelopen week was er al vaker sprake van autobranden, waarvan het aantal lijkt toe te nemen. In de laatste jaren schiet het aantal autobranden in de wintermaanden in Utrecht omhoog. Van 2013 tot en met 2017 waren er in totaal 588 autobranden in de stad.

Begin dit jaar publiceerde DUIC nog dat er in jaren al niemand veroordeeld is voor autobranden in de stad. Niet veel later loofde de gemeente 20.000 euro uit voor een gouden tip die betrekking heeft op een of meer autobranden. In 2018 zijn er inmiddels meerdere mensen voor autobranden veroordeeld.

In augustus maakte de gemeente bekend dat de inzet van onbemande vliegtuigjes van defensie een optie is. Als er in een bepaald gebied een "hausse aan autobranden" is, zouden de vliegtuigjes kunnen worden ingezet om de situatie in kaart te brengen.