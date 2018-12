Horecaformule Buurten opent komend voorjaar een nieuwe vestiging in winkelcentrum De Gaard, in de Utrechtse wijk Tuindorp. De Gaard wordt op dit moment herontwikkeld en uitgebreid.

Het horecaconcept heeft al twee vestigingen in in Utrecht-Oost en in Utrecht-West. In het voorjaar van 2019 opent het de derde vestiging in Leidsche Rijn centrum.

De vierde vestiging komt in het vernieuwde winkelcentrum en zal Buurten in de Gaard gaan heten. De verwachting is dat het restaurant met groot terras in de loop van de zomer van 2019 de deuren opent.

De oplevering van het winkelcentrum staat gepland voor medio 2019. Naast het horecaconcept komt er ook een vestiging van Albert Heijn en worden er nieuwe woningen gebouwd.