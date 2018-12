De jeugdafdeling in de Centrale Bibliotheek in Utrecht gaat woensdagochtend om 10.00 uur weer open. De afdeling ging vorige week maandag dicht door een brandje in het portiek.

Door de brand ging het sprinklersysteem aan, waardoor er wateroverlast ontstond. De jeugdafdeling in de kelder liep de meeste schade op. Zo waren er een aantal plafondplaten naar beneden gekomen.

De Centrale Bibliotheek bleef vorige week geopend voor publiek.

De bibliotheek meldt dinsdagmiddag dat de kelder afgelopen weekend droog is gemaakt en opgeruimd is na de wateroverlast. Nadat de bibliotheek een sein had gekregen dat de locatie weer veilig was, hebben zij de kasten en boeken teruggeplaatst.