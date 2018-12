Een 18-jarige jongen uit Utrecht, die wordt verdacht van oplichting via Marktplaats, is na het tonen van beelden in het programma Bureau Hengeveld herkend.

Samen met een andere jongen heeft hij in juni drie mensen opgelicht via Marktplaats. Ze kochten telefoons en betaalden vervolgens met vals geld, meldt de politie. Op beelden van een bewakingscamera zijn de jongens duidelijk te zien.

De jongen die herkend is, hoopt de politie snel aan te houden.

De politie is nog op zoek naar tips over de tweede verdachte. Dit betreft een licht getinte jongen van rond de 1.70 meter. Hij is vermoedelijk tussen de zestien en twintig jaar oud en heeft zwart haar.