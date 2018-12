Een automobiliste is maandagmiddag met haar auto bij de Koningsweg in Utrecht over de kop geslagen, waarna ze in de berm belandde.

De automobiliste was aanspreekbaar en ambulancepersoneel heeft haar onderzocht, meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl. In welke staat de vrouw nu verkeert, is nog onbekend.

De politie doet onderzoek naar de aanleiding van het ongeval.