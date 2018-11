De gemeente Utrecht heeft in overleg met NS skatepark De Yard en het gebied eromheen afgesloten omdat er te veel vandalisme plaatsvindt en omwonenden te veel overlast ondervinden van de plek. Al langer zijn er klachten over de plek. Toen een langsrijdende bus bekogeld werd met een steen besloot de gemeente dat het genoeg was.

Het Kruisvaartterrein, beter bekend als De Yard, was eerder jarenlang een skatepark, maar ging tien jaar geleden dicht om plaats te maken voor nieuwbouwplannen.

Toen die plannen niet doorgingen lag het terrein lang braak, totdat enkele enthousiastelingen aan de slag gingen met het plan om De Yard weer te openen. Dit gebeurde in 2017.

Het skatepark, met het omliggende terrein waar omwonenden vaak wandelen, is nu echter weer afgesloten met hekken. De skaters zouden niet voor veel overlast hebben veroorzaakt, maar de plek trok in de avonduren mensen aan die wél voor overlast zorgden.

Er werd diverse malen brand gesticht en er was geluidsoverlast tot diep in de nacht. Toen een bus, die reed op de Dichtersbaan, bekogeld werd met een steen vanaf de locatie besloot de gemeente dat het genoeg was. Met hekken is het gebied afgesloten. In overleg met de buurt wordt besloten wanneer het gebied weer opengesteld wordt.