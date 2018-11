Telecomaanbieder Vodafone gaat de antenne die zonder vergunning is geplaatst op het pand De Gesloten Steen op Oudegracht verwijderen. De gemeente heeft deze week laten weten dat de nieuwe vergunningsaanvraag niet wordt gehonoreerd.

Eerder dit jaar plaatste de telecomaanbieder de antenne op het dak van het pand aan de Oudegracht.

"We verkeerden in de veronderstelling dat er een vergunning was verleend. Naar nu blijkt stond er een verkeerd adres in de vergunningsaanvraag en is er dus voor een verkeerd adres een vergunning verleend", zei Vodafone destijds tegen DUIC.

Toen aan het licht kwam dat de antenne is geplaatst zonder juiste vergunning heeft Vodafone een nieuwe aanvraag gedaan. De nieuwe aanvraag is door de gemeente geweigerd. Een vergunning is nodig omdat het pand waar de antennes op zijn geplaatst in een gebied ligt dat als beschermd stadsgezicht is aangemerkt.

Gemeente legde Vodafone een dwangsom op

"Omdat in dit geval de antenne wel al geplaatst is, hebben we een voorlopige last onder dwangsom opgelegd. Vodafone krijgt de gelegenheid om een zienswijze in te dienen", laat de gemeente in een reactie weten.

Vodafone maakt geen gebruik van de zienswijze en kiest ervoor om de antenne te verwijderen.

"We kunnen bevestigen dat de antenne installatie op het pand aan de Oudegracht binnenkort verwijderd zal worden. Wanneer de antenne verwijderd zal worden is nog niet bekend."