Het Utrechts Monumentenfonds (UMF) bestaat 75 jaar en heeft daarom samen met tekenaarscollectief De Inktpot een Utrechts stripboek gemaakt: "De Dwaalgids van Utrecht".

Aan "De Dwaalgids van Utrecht" hebben zeven tekenaars gewerkt. Het stripboek is een verhaal over de tijd tussen 1550 en 1990 aan de hand van zeven monumenten opgedeeld in zeven tijdvakken. Iedere tijdsperiode is getekend door een andere tekenaar van De Inktpot. De tekenstijl verandert bij de overgang naar een andere tijd.

Hilde van Werven van het UMF vertelt: "Vanwege ons lustrum willen we iets teruggeven aan de stad, wat is er leuker dan een stripboek met een verhaal over de tijd (1550 – 1990) aan de hand van monumenten?"

De strip geeft een inkijk in de geschiedenis die verborgen ligt achter "gewone" historische gevels. Niet de bekende monumenten, maar minder opvallende woonhuizen en winkels – panden met een lange historie als timmerwerkplaats, apotheek, schuilkerk, armenhuis, drukkerij.

Het UMF bezit ruim tachtig panden binnen de stad Utrecht, veelal in gebruik als woning of bedrijfsruimte.