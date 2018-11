Een persoon is in de nacht van dinsdag op woensdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op het Anne Frankplein in Utrecht. Twee auto’s botsten op elkaar bij de kruising van de Europalaan en de Wilhelminalaan.

Deze kruising was eerder de rotonde op het Anne Frankplein. De twee auto’s met beide twee inzittenden, kwamen in botsing rond 2.30 uur. Een van de inzittenden raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie heeft het kruispunt enige tijd af moeten zetten voor onderzoek.