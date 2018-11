De provincie Utrecht ontkent dat de voormalig projectleider van de Uithoflijn een zwijgcontract opgelegd heeft gekregen. In een brief die in september naar de oud-directeur zou zijn verstuurd, wordt hij aangemoedigd om relevante informatie te delen in een lopend onderzoek naar het project.

Dat laat de provincie weten aan NU.nl.

De provincie heeft de verstuurde brief dinsdagmiddag openbaar gemaakt. Reden voor de transparantie was een publicatie van het NRC waarin stond dat de provincie de ontslagen projectdirecteur een zwijgcontract zou hebben laten tekenen.

Volgens de krant zou de man om die reden geen openheid van zaken willen geven over integriteitsschendingen bij de provincie.

'Geen confrontaties meer met bouwbedrijf'

Binnenkort rapporteren de Randstedelijke Rekenkamer, de Rekenkamer van de gemeente Utrecht en bureau Integris over het proces van de Uithoflijn. De instanties doen gezamenlijk onderzoek naar belangenverstrengeling.

De aanleiding van het onderzoek was een artikel van het NRC, waarin werd gemeld dat de weggestuurde directeur het bouwbedrijf BAM streng had toegesproken over de tijdsperiode en het budget van de tramlijn.

Nadat de directeur buitenspel werd gezet, maakte de provincie bekend geen confrontaties meer te willen met BAM. In plaats daarvan werd gekozen voor een nauwere samenwerking.

Een jaar later bleek de nieuwe tramlijn zeker 84 miljoen meer te kosten en pas anderhalf jaar later, in het najaar van 2019, in gebruik te worden genomen.