Het Utrechtse Olivier heeft de 34ste plaats bemachtigd in de Café Top 100 2018 van Misset Horeca. Het Belgisch biercafé aan Achter Clarenburg is dit jaar de enige kroeg uit Utrecht die in de ranglijst staat. De lijst werd maandag bekend gemaakt.

Café Olivier is dit jaar het enige Utrechtse café in de lijst. Vorig jaar stond, naast Olivier, ook Hofman nog in de lijst.

In 2013 eindigde Olivier op nummer 1 in de Café Top 100. “

De bekendmaking van de Misset Horeca Café Top 100 vond maandag plaats in Studio 21 in Hilversum. Het is een jaarlijkse ranglijst die wordt gemaakt door middel van mystery visits en een onafhankelijke vakjury.