De jeugdafdeling in de Centrale Bibliotheek in Utrecht is maandag gesloten door een brandje die in de nacht van zondag op maandag plaatsvond in het portiek.

Door de brand is het sprinklersysteem aangegaan waardoor er wateroverlast veroorzaakt is. De bibliotheek meldt dat er geen brand- of rookschade is.

De jeugdafdeling in de kelder heeft de meeste schade. Plafondplaten zijn naar beneden gekomen en een aantal kasten met leesboeken hebben waterschade. Ook is er in de hal wateroverlast.

De Centrale Bibliotheek heeft om 13.00 uur de deuren geopend voor publiek. De jeugdafdeling blijft maandag in elk geval gesloten.