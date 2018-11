De persoon die zaterdagavond is aangehouden tijdens de grote klopjacht in Lunetten bleek uiteindelijk niet de verdachte waarnaar de politie op zoek was. Deze verdachte was even daarvoor door een oplettende burger gezien met een vuurwapen.

De getuige alarmeerde hierop de politie die vervolgens met groot materieel uitrukte om de persoon te vinden. Er werd bij de zoektocht onder andere een helikopter ingezet en er ging een Burgernetmelding uit.

De persoon die werd gearresteerd had volgens een woordvoerder van de politie niets op zijn kerfstok. "Hij voldeed enkel aan het signalement van de verdachte."

Even later werd een tweede persoon die aan het signalement voldeed staande gehouden. Ook deze man bleek niet de persoon te zijn waarnaar de politie op zoek was.

Op een gegeven moment is de zoektocht gestaakt. De verdachte is uiteindelijk niet gevonden.