De gemeente Utrecht heeft de tweejaarlijkse vellijst gepubliceerd waarop 272 zieke en dode bomen staan.

Alle bomen op de lijst moeten worden gekapt omdat ze gevaarlijk worden voor de omgeving.

Zo’n vellijst wordt zowel in het voorjaar als in het najaar opgemaakt. De lijst die in het voorjaar werd gepubliceerd was met 84 te kappen bomen aanzienlijk korter dan de huidige lijst.

Voor elke gekapte boom plant de gemeente een nieuwe terug. De bomen die het veld moeten ruimen staan verspreid over de hele stad. In het Wilhelminapark en in de wijk Overvecht staan veel zieke bomen. Uit de binnenstad wordt slechts één exemplaar weggehaald. Dit is een Gewone Esdoorn aan de Nieuwegracht.