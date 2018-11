Binnenland A12 bij Utrecht richting Den Haag dicht voor asfaltreparatie na ongeluk De A12 bij Utrecht richting Den Haag is opnieuw afgesloten vanwege herstelwerkzaamheden aan het asfalt. De weg was vrijdagmiddag uren afgesloten na een ongeval bij knooppunt Oudenrijn, waarbij onder meer twee vrachtwagens betrokken waren. Tussen 17.00 uur en 21.00 was er tijdelijk één rijstrook open.