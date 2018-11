In winkelcentrum Hoog Catharijne is vrijdag een Harry Potter pop-up winkel geopend in verband met het twintigjarige bestaan van de boekenserie. De winkel is voor negen en driekwart weken gevestigd in de nieuwe Zuidpassage van Hoog Catharijne.

De opening van de winkel valt samen met de ingebruikname van de nieuwe Zuidpassage in Hoog Catharijne. In de winkel zijn verschillende spullen te kopen die verband houden met de boekenreeks.

Daarnaast is de leerlingenkamer en de bibliotheek van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus uit de boekenserie nagemaakt.