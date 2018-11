Utrecht

Pop-up winkel Harry Potter opent in Hoog Catharijne

In winkelcentrum Hoog Catharijne is vrijdag een Harry Potter pop-up winkel geopend in verband met het twintigjarige bestaan van de boekenserie. De winkel is voor negen en driekwart weken gevestigd in de nieuwe Zuidpassage van Hoog Catharijne.