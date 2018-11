Formule 1 Vettel ondanks 'bittere pil' in Mexico gemotiveerd voor laatste twee races Sebastian Vettel baalt er nog steeds stevig van dat Lewis Hamilton twee weken geleden in Mexico de wereldtitel in de Formule 1 veiligstelde, maar de Duitser wil die teleurstelling in de laatste twee races van het seizoen aan de kant schuiven om Ferrari aan de constructeurstitel te helpen.