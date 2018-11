Utrecht

Meerdere ruiten in woningen en bussen Leidsche Rijn vernield

De politie is op zoek naar een of meerdere groepen jongens die de afgelopen paar weken meerdere ruiten hebben verield in woningen in Leidsche Rijn. De ruiten zijn ondere andere vernield door het schieten met een luchtdrukpistool en het gooien van grind of steentjes.