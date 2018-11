Het supermarktconcern Jumbo is van plan een vestiging te openen in het voormalige pand van de V&D in Hoog Catharijne.

Een woordvoerder bevestigt de berichtgeving van het AD, maar kan niet veel meer melden omdat nog niet alles concreet is.

De supermarkt verwacht in de loop van volgend jaar pas meer duidelijkheid te kunnen geven over de plannen. Zo is het niet duidelijk hoe groot de Jumbo op deze plek moet worden of welk concept van de winkel erin zal komen.

De V&D vertrok in februari 2016 uit het pand in Hoog Catharijne na een faillissement. De winkel zat sinds 1898 in Utrecht. Er werd vorig jaar al gesproken over de komst van een grote foodmarket in het voormalig pand van de V&D. Dat zou een vestiging van de Jumbo Foodmarket moeten worden.

Primark en Hudon's Bay

Het pand heeft een ruimte van 1700 vierkante meter op de benedenverdieping. Op de bovenverdiepingen van het pand komt een Primark en een Hudson's Bay.

De binnenkant van het gebouw wordt nog opgeknapt en krijgt ook een opening aan de Rijnkade langs de Catharijnesingel die momenteel wordt doorgetrokken.