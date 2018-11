Bij de ontruiming van The Swamp, een gekraakt terrein door een alternatieve woongemeenschap nabij tramhalte Transferium in Kanaleneiland, zijn vrijdag zeven mensen aangehouden. ​De bewoners wilden niet vrijwillig het terrein verlaten en ketenden zich vast.

De krakers hebben een dagvaarding gekregen, meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl. Het terrein was vrijdag rond 20.00 uur volledig ontruimd. Toen de aanwezige deurwaarder zijn werk niet kon doen werd de politie opgeroepen.

De krakers hebben de afgelopen vijf jaar op het terrein kunnen wonen, maar moesten nu vertrekken. Het terrein gaat in de toekomst gebruikt worden als busremise en distributiecentrum.

De politie arriveerde vrijdag om 09:15 uur. Graafmachines waren bezig om een weg vrij te maken op het terrein, door bomen en hekken weg te halen. De Bratra, een speciale eenheid van de politie die de geketende krakers moest losmaken, was ook aanwezig.

Woongemeenschap

Volgens de woordvoerder van de krakers beschermen ze het jonge bos "tegen illegale boomkap". De benodigde vergunningen zouden volgens de aanwezige krakers nog niet rond zijn.

De groep hergebruikt bouwmaterialen en voedsel, maakt compost en gebruikt enkel zonne-energie. De krakers spanden eerder nog een rechtszaak aan tegen de ontruiming maar die werd verloren.

Het terrein was vroeger een olieopslag in eigendom van het ministerie van financiën en is in 2015 verkocht aan Borghese Real Estate B.V. In januari 2019 wil het bedrijf een terrein overdragen aan de provincie Utrecht als het leeg is en de grond gesaneerd.