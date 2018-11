Burgemeester Jan van Zanen heeft per direct een woning aan de Rooseveltlaan gesloten omdat er een hennepplantage is aangetroffen. De politie trof meer dan tweehonderdvijftig planten aan in het huis in Kanaleneiland.



De woning was geheel in gebruik als hennepkwekerij en is per direct onbewoonbaar en ontoegankelijk verklaard.

Door de plantage was een brandgevaarlijke situatie in het huis ontstaan. De sluiting wordt een jaar gesloten.