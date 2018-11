De bekende wijnhandel Van Wageningen en de Lange is na meer dan 130 jaar uit de Utrechtse binnenstad vertrokken.

De wijnhandel aan de Oudegracht werd geopend in 1886 door oprichter Bernard Moltzer. Langs de Oudegracht waren in die tijd veel meer wijnhandelaren gevestigd.

Sinds de 19e eeuw is de bedrijfsvoering een aantal keer overgedragen. In 1939 werden Van Driel van Wageningen en Ten Houte de Lange, op wie de huidige naam van de zaak gebaseerd is, de eigenaren.

In de jaren 80 werd ook de kelder aan Oudegracht aan de Werf 111 bij de zaak betrokken. In 1992 verleende koningin Beatrix de firma het recht het Koninklijke Wapen te mogen voeren met de toevoeging "Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier".

Toen 8 jaar geleden de huur van de werfkelder op nummer 113 flink omhoog ging sloot de zaak daar de deuren, maar op 111 ging de wijnhandel door.

'Ondernemersklimaat is veranderd'

De recente eigenaar Cees Daas nam vier jaar geleden de zaak over en besloot onlangs om de werfkelder te verlaten, omdat het ondernemen in de binnenstad volgens hem steeds lastiger werd. Daardoor zit er sinds drie weken geen wijnhandel meer in het pand.

"Ooit zaten er vijf wijnhandelaren aan de Oudegracht, maar ook die zijn allemaal verdwenen. Het is jammer dat ik nu ook de sleutel moet inleveren, maar het ondernemersklimaat is veranderd. De binnenstad is nu meer gericht op horeca en ketens en het laden en lossen werd voor mij steeds lastiger", vertelt Daas.

De wijnhandel Van Wageningen en de Lange gaat op een andere plek door. Voor de panden Oudegracht aan de Werf 111 en 113 is vorige maand een horecavergunning aangevraagd. Wat er precies gaat komen, is nog niet bekend.