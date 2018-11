De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee verdachten aangehouden na een vechtpartij in 't Zand in Leidsche Rijn.

Het is niet bekend wat de oorzaak is van de vechtpartij en of de verdachten gewond zijn geraakt.

Het tweetal wordt vrijdag gehoord door de recherche. Ook gaat de recherche verder onderzoek naar het incident.

De politie is op zoek naar getuigen.