De vijf jaar lange restauratie aan de Domtoren gaat beginnen. Over een paar weken begint de bouwplaats zich te vormen, daarna wordt er nog zes maanden gewerkt aan de steiger rond de toren en kunnen de echte werkzaamheden beginnen.

De historische figuur Willem de Torenwachter kwam donderdagavond abseilend naar beneden om de sleutel van de Domtoren te overhandigen aan wethouder Victor Everhardt. De wethouder gaf de sleutel vervolgens aan de directeur van aannemingsbedrijf Nico de Bont

Naast de bouw van de steiger gaat het aannemingsbedrijf het komend halfjaar samen met de architect het definitieve tijdsschema voor de restauratie afronden.

Volgens de planning begint de restauratie in de zomer van 2019. Naar verwachting duurt de restauratie vijf jaar.

Het natuursteen en baksteen aan de binnen- en buitenzijde van de toren moet worden gerestaureerd en vervangen. Daarnaast is er onder meer werk aan de balustrades, het voeg- en houtwerk, lood en leien dak van de spits en het uurwerk.

De kosten bedragen ruim 37 miljoen. Na deze restauratie is de Domtoren vrij van groot onderhoud voor de komende vijftig jaar.

Voor het laatst in 1975 gerestaureerd

De Domtoren werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd en moet eens in de 50 jaar grondig worden aangepakt. De eerste geleding (0 – 40 meter) is in redelijke staat, blijkt uit het onderzoek van de restauratieadviseur. De tweede geleding (40 – 70 meter) is in het begin van de twintigste eeuw nog gerestaureerd, maar vergt al meer werk.

Het meeste werk zit echter in de lantaarn (70 – 95 meter). Daar is ook nog veel materiaal te vinden dat stamt uit de originele bouwtijd van de Domtoren.